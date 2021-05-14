ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi `USCGC Hamilton´ Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi´nden saat 16.00´da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan ABD Donanması´na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi `USCGC Hamilton´, saat 17.30 sıralarında Nara Burnu'nu dönerek, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen `USCGC Hamilton´, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-05-14 17:52:08



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