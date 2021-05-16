Çanakkale'de Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'deki Beşiktaş taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyuyla kutladı.

Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenip, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu olurken, Çanakkale'de siyah beyazlı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şampiyonluk kutlamaları daha çok evlerde ve balkonlarda yaşandı. Ancak Yenice ilçesinde, Beşiktaş taraftarları araçlarıyla caddelere çıkarak, konvoy halinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarların oluşturduğu konvoy, polisin müdahalesiyle dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yenice'de taraftarların konvoy yaparak şampiyonluğu kutlaması

DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Yenice Saadettin AKGÜN

2021-05-16 00:11:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.