Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, çevre yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. H.Y.'ye ait araçta yapılan aramada metamfetamin, sentetik kannabinoid uyuşturucuları ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-05-16 17:31:43
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