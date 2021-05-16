Çanakkale açıklarında sürüklenen gemi kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen bir konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan İspanya'nın Algericas Limanı'na seyir halindeyken Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 207 metre boyundaki Panama bayraklı Newyorker isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri tarafından yedeklenerek Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına demirletildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Algeciras’a seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen NEWYORKER isimli 207 metre boyunda konteyner gemisi, acil olarak olay yerine yönlendirilen KURTARMA 4 ve KURTARMA 10 Römorkörlerimiz tarafından yedeklenerek Şevketiye’ye demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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