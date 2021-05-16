Biga'da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Biga'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Biga ilçesinde narkotik polisleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve teknik analizler çerçevesinde BandırmaÇanakkale istikameti arasında uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen H.Y. isimli şüphelinin otomobili durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda metamfetamin, sentetik cannabinoid ve esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli H.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucuya 1 tutuklama
Rüzgar durdu, Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası kapladı
YEREL HABERLER Rüzgar durdu, Çanakkale Boğazı'nı yine deniz salyası ...
Çanakkale'de Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
YEREL HABERLER Çanakkale'de Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk ...
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus ve İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus ve İngiliz ...
Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale ...
(Özel) Çanakkale’de erkek hindi kuluçkaya yattı
YEREL HABERLER (Özel) Çanakkale’de erkek hindi kuluçkaya yattı
Muhtar, 'Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışanlara kahve ikram edip, günlerini kutladı
YEREL HABERLER Muhtar, 'Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışanlara kahve ...
ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD Sahil Güvenlik Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan ...
Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan bayram sevincini vatandaşlarla ...
Bozcaada tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Bozcaada tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor
Romanya'da kurulan yolcu gemisinin ön bölümü, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Romanya'da kurulan yolcu gemisinin ön bölümü, ...
(Özel) Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
YEREL HABERLER (Özel) Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
Kazdağları'nda freni boşalan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazdağları'nda freni boşalan hafif ticari araç ...