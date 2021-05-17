Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor.

Yenice’ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

“30 yıl önce, çalışır vaziyette oturtmuş”

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 2530 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

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