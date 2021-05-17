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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga olimpik yüzme havuzunun ismi Mehmet Akif Ersoy oldu

İHA

Biga olimpik yüzme havuzunun ismi Mehmet Akif Ersoy oldu

Biga Belediyesi’nin Mayıs 2021 ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun ismi oybirliğiyle Mehmet Akif Ersoy olarak belirlendi.
Biga Belediye Meclisi Mayıs 2021 ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 17 Mayıs 2021 Salı saat 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Belediyenin 2020 mali yılına ait muhasiplik ve idare hesapları ile gider ve gelir hesaplarının tetkiki görüşülerek oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi yapıldı.
Meclis toplantısının devamında ise Şirintepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Biga Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun isminin belirlenmesi görüşüldü. Havuzun ismi Belediye meclis üyelerince oybirliğiyle Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olarak kabul edildi. Bayramiç doğumlu olan, Biga mebusu olarak seçilen Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ismi Biga Belediyesi’nin yaptığı eserde yaşayacak.
Meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, “Mayıs ayı Meclis toplantımızda aldığımız kararların Biga’mız ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bigalı hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri alması konusunda emek harcayan tüm Meclis üyelerimize, belediye müdürlerimize, belediye personelimize ve projelerde bize destek olan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı sonunda Biga Belediye Meclisi, CHP'li Meclis Üyesi Alper Şen'in okuduğu bildiri ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Mayıs 2021 ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. birleşimi 24 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek.

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