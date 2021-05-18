Ayvacık'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde İhsan İ. (25), kavga ettiği Hasan Gedik´i (33), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Paşaköy köyünde meydana geldi. Köy meydanında İhsan İ. ile Hasan Gedik arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İhsan İ., Hasan Gedik´i bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Hasan Gedik, kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi otopsi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma İhsan İ.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-05-18 10:45:13



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