Çan’da küçükbaş hayvan hırsızlığı

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Asmalı köyünde küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.

Asmalı köyünde bulunan hayvan çiftliğinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yeri inceleme ekipleri ve JASAT tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını çiftlikte çoban olarak çalışan S.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adlî tahkikat başlatıldı.

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