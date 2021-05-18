Öğrencilerden ‘Değerim her şeyimdir’ projesi

Çanakkale’nin Çan Cumhuriyet ilkokulu 3B sınıfı, TürkiyeRomanya ortaklı (Değerim her şeyimdir) eTwinning projesini tamamladı.
3B sınıfı öğretmeni Fatma Yılmaz ve öğrencilerinin yürüttüğü eTwinning projesinde öğrenciler, proje süresince dürüstlük, altın balta masalı; hoşgörü, Hazreti Mevlânâ; yardımlaşma, kovadan atkı yapımı; sorumluluk, meslekler etkinliği; saygı, gülen, ağlayan yüz etkinliği; sevgi, anneler günü; sabır, tohum ekme; adalet, e book yapımı vb. bir çok etkinliğe katıldılar. Sınıf öğretmeni Fatma Yılmaz, “eTwinning projesi farklı etkinlikleriyle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize değerlerimizi öğretmeye, öğretirken de eğlendirmeye devam ediyor. Saygı, sevgi, merhamet, hoşgörü, sorumluluk, doğruluk ve iyilik gibi değerlerin kaybetmeye başladığımız bu yıllarda değerlerimizi korumak, devam ettirmek, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bu projeyi başlattık. Proje süresince her ay için belirlediğimiz değerlerimizi velilerimizin de destekleriyle öğrencilerimize kazandırmaya çalıştık. Belirli gün ve haftalar ile ilgili de birçok etkinlik gerçekleştiren öğrencilerimiz farklı web 2.0 araçları da kullanarak teknolojiyi verimli kullandılar. Projenin sonuna gelirken, gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerimizde olumlu davranışların gözlenmesi, projenin maksadına ulaşması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.