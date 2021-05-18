Biga'da yangın sezonu başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yangın sezonu, Sarıkaya Orman İlk Müdahale Ekibi Merkezinde düzenlenen tatbikatla açıldı.

Törene; Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Yusuf Karartı, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Tuncay Işık, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Orman İşletme Şefleri ve yangın işçileri katıldı.

Tatbikatta yangın müdahale araçlarında bulunması gereken alet ve avadanlıklar ile yangın işçilerinin koruyucu donanımları kontrol edildi. Tatbikatta konuşan Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, birinci derecede yangına hassas bölge olan Biga'da, yangın sezonunun başladığını söyledi. Tunç, yaptığı açıklamada, geçen yıl 54 yangın ihbarını değerlendirdiklerini bildirdi. Geçen sezon Karabiga ve Kaçışkıoba mevkilerinde çıkan yangınlarda orman işletme müdürlüğü ekiplerinin üstün gayretleri sonucu sadece 4 hektarlık alanın yandığını anımsatan Tunç, Mayıs 15 itibariyle yangın sezonuna hazır olduklarını ifade etti. Tunç, "4 yangın ekibinde toplam 54 yangın işçisi, 8 orman muhafaza memuru ve 8 teknik eleman ile birlikte, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 yangın ilk müdahale aracı,1 dozer, 1 greyder, 1 kazıcı yükleyici kepçe ile 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz" dedi.

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