Çanakkale’yi ortadan ikiye bölen Sarıçay deniz salyasına teslim oldu Balıkçı barınağı olarak kullanılan Sarıçay müsilajdan geçilmiyor

Çanakkale’de kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay, müsilaja (deniz salyasına) teslim oldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çaydaki yapışkan tabaka üzerinde bulunan çöpler görenleri tedirgin ediyor.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda yaklaşık 3,5 aydır görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca süren şiddetli poyraz nedeniyle Çanakkale sahillerindeki müsilaj, Sarıçay’ın içerisine doldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çay içerisindeki teknelere zarar veren müsilaj, su üzerinde oluşturduğu beyaz ve yapışkan tabakayla görenleri de tedirgin ediyor.

Çanakkale’de 50 yıldır balıkçılık yapan Hasan Tınmaz (66), meydana gelen müsilajın denizlerin kirletilmesinden dolayı olduğunu söyledi.



“Balığa büyük zararı var”

Deniz salyasının balıklara büyük zarar verdiğini belirten 40 yıllık balıkçı Mahmut Serim (66) de, “Biz genellikle çaparayla ya da oltayla balıkçılık yaptığımız için misinalarımız kalınlaşıyor. Bu salya misinaya sarıyor ve üstünden de çıkmıyor ve üzeri bez gibi oluyor. Onun haricinde de çaparalarımız yani iğnelerimizin uçları doluyor. Balık gelmiyor, üzerine temizlediğimiz zaman birkaç balık geliyor ama ondan sonra yine kesiliyor. Yani balığa da çok büyük zararı var. Müsilaj dalga dalga, kademe kademe aşağı doğru uzanıyor. Biz tabii üzerindekini görüyoruz. Aşağı doğru damar damar ilerliyor” dedi.



“Midyeyi öldürmüş, perişan etmiş”

Müsilajın balık fiyatlarını etkilediğini ve denizin dibinde yaşayan midyeleri de öldürdüğünü kaydeden Serim, “Balık fiyatlarını tabii ki etkiliyor. Şu an balık yumurtlama zamanında. Biz, çapara ya da oltayla balık yakaladığımız için bize izin veriyorlar ama çok alelade balık bulamıyoruz. Şimdi balığın yemi yok. Müsilaj midyeyi öldürmüş, perişan etmiş. Zaten piyasada da midye sıkıntısı çekiliyor. Herkes bir yerlerden midye bulmaya uğraşıyor, o da yok” diye konuştu.

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