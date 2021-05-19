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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de 19 Mayıs kutlamaları

İHA

Çanakkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Çanakkale’de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na saat 10.00’da çelenk sunumu gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Kalkan yaptığı konuşmada, “Bugün burada, dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu olağan üstü pandemi şartlarında, tedbiri elden bırakmadan bayram coşkusunu da yaşayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102’nci yıl dönümünü kutlama gereği toplanmış bulunmaktayız. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna 250 bin vatan evladının şehit verildiği manevi başkentimiz Çanakkale’mizden, kurtuluşa giden yolda milli birlik ve beraberlik temellerinin atıldığı tarihten 102 yıl sonra bir 19 Mayıs günü sabahı sizlere seslenmekten onur duymaktayız. Ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenli kararlı ve kahramanca tutum sergilendiğini tüm dünya Çanakkale Savaşları’nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal, ya ölüm’ söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun’a çıkması bağımsızlık, özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs 1919” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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