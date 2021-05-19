Balkan Şampiyonu Selman dede elinde Türk bayrağıyla koştu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan eski Balkan Şampiyonu 80 yaşındaki Selman Akgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü dolayısıyla elinde Türk bayrağı ile 25 kilometreye yakın parkuru koşarak tamamladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Eski Balkan Şampiyonu Selman Akgül (80), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102'inci yıl dönümü dolayısıyla elinde Türk bayrağı ile 25 kilometreye yakın parkuru koşarak tamamladı. Bursaİzmir kara yolu üzerinde Suluca ve Çardak beldesi arasında koşan Selman Akgül basın mensuplarına atıfta bulunarak "İnternete koyarsınız artık" dedi.



Gençlerin spora ilgisizliğine sitem etti

Her yıl düzenli olarak milli bayramlarda koşan Akgül gençlerin spora olan ilgisizliğinden yakınarak yaptığı açıklamada, "80 yaşındayım. 1965 senesinden beri 2 tane Balkan şampiyonluğum, 5 Türkiye birinciliğim var ve gerisini saymayacağım. 27 senedir Lapseki'deyim gençlere sporu öğretemedim. Bana müsaade ben gidiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.