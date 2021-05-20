Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 07.15´te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması´na ait, 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-05-20 09:58:57
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