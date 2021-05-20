Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' adlı devriye gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.15’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması’na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' adlı devriye gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ simgesi ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi Akdeniz’e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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