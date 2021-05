1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halat kablo montajı tamamlandı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı turizmi bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul’a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir”

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kablolarının montajı bugün itibariyle tamamlandı. 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına 144 kuzey ve 144 adet de güney tarafı olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekildi. Köprünün yan açıklıklarını Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bugün 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki’deki şantiyesinde son çelik kablo montajının törenine katıldı. Törene Turan’ın yanı sıra, belediye başkanları, iş adamları, meclis üyeleri ve gazeteciler katıldı.



“Çanakkale’nin her türlü yatırımlarını düşünüyoruz”

Burada bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bugün 288 halatın sonuncusunun bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Ana halatlarının montajının bitmesinden sonra artık tabliyelerin montajına başlanacak. Yani bugün bağlanma işi bitecek. 15 gün içerisinde tabliye bloklarının montajına başlanacak. Kaldı ki hemen karşıda şuan gözükmüyor ama tabliyeler Gelibolu Sütlüce’deki şantiyeye gelmiş durumda. Biz Çanakkale’nin her türlü yatırımlarını düşünüyoruz. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz. Esnafımızın ve çiftçimizin dertlerini bilen insanlarız. Alınan son tedbirler bunun göstergesi” dedi.



“Biz bu projeye dünya markası olarak bakıyoruz”

1915 Çanakkale Köprüsü projesinin dünya markası olduğunu belirten Turan, “Şu an Türkiye’mizin en büyük köprüsü bin 550 metre ile Osman Gazi Köprüsü. Burası bittiğinde en uzun köprü, 1915 Çanakkale Köprüsü olacak. Şu an dünyanın iki kulesi arası en uzun açıklığı 1991 metre ile Japonya’daki Akashi’deki Kaikyo Köprüsü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre ile onun da tahtını elinden alıp, dünyanın en uzun köprüsü işte bu köprü olacak. Biz buraya herhangi bir proje ya da bir toprak parçası olarak bakmıyoruz. Türkiye markası bundan daha da ötesi dünya markası olarak bakıyoruz. Köprü de olsa GESTAŞ burada faaliyetine devam edecek. Köprüyü beğenmeyen, pahalı bulan gemilerle geçmeye devam edebilir. Deprem tarzı olağanüstü süreçlere en tedbirli yapılardan bir tanesi. Tabiri caizse depremde en rahat sığınılacak yer bu köprü” diye konuştu.



“Bırakın tarihi ve turizmi bir tek hastamızın İstanbul’a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir”

Turan konuşmasının devamında; “Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlının son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası bu toprakların konusu. Asya ile Avrupa’yı, aynen tarihte milletimizle Troya’da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprü Asya ile Avrupa’yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak, hem iletişimi arttıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı turizmi bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul’a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Turan ve beraberindeki heyet, köprü şantiyesinde incelemelerde bulundu.

