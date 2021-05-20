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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Şu ana kadar 46 tanesi Gelibolu Sütlüce şantiyesine getirilen tabliye bloklarının montajı ise haziran ayında başlayacak. Önemli bir aşaması daha tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Japonya'da Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprüsünün tahtını elinden alacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajıyla önemli bir aşama daha tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına, 144 kuzey, 144 de güney tarafa olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.
JAPONYA AKASHİ'DEKİ KÖPRÜDEN DAHA UZUN 
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan AK Partili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu köprü. Asya ile Avrupa´yı, aynen tarihte milletimizle Troya´da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa´yı bağlayacak. Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak, hem iletişimi arttıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı turizmi bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul´a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir. Şuan Türkiye´mizin en büyük köprüsü 1550 metreyle Osmangazi Köprüsü. Bittiğinde Türkiye´nin en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü olacak. Şuan dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun olan köprü Japonya Akashi´deki uzunluğu 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre orta açıklığıyla o köprünün de tahtını elinden alarak, dünyanın en uzunu olacak. Bugün 288 çelik halattan sonuncusunun bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Ana halat montajı bittikten sonra 15 gün içerisinde tabliye bloklarının montajı başlanacak. Tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce´deki şantiyeye gelmiş durumda. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz" dedi.
DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILDI
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturan çelik kabloların her birinde 126 tel bulunduğu belirtildi. Ana halatları oluşturan her biri 4 bin 330 metre uzunluğundaki 296 çelik kabloda toplamda yaklaşık 162 bin kilometre tel kullanıldı. Çelik kablolarda kullanılan tel, çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyanın etrafını 4 kez dolaşacak uzunlukta.
46'NCI BLOK DA GELDİ
Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarının 46'ncısı da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının montajına haziran ayı içerisinde başlanacak. Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci ile askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. 
DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.
 DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-05-20 16:48:21

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