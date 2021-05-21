Ayvacık açıklarında, lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-05-21 09:17:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.