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Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 12.30 Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna ait 601 borda numaralı ‘Ivan Antonov’ adlı mayın tarama gemisi, saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü de geçen mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus mayın tarama gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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