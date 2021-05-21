Başkanı Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk"

Zor günler yaşayan vatandaşa belediye bütçesinden feragat ederek destek verdiklerini paylaşan Çan Belediye Başkan Bülent Öz, “Kira ve su faturalarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına bir nebze olsun derman olduk” dedi.

Mayıs ayı encümen toplantısında da yine 2 ay boyunca kiracılardan yüzde elli kira indirimine gidildiğini ve yine ilçede bulunan tüm ticarethanelerden yüzde elli su indirimi yaptıklarını Çan belediyesi olarak esnafımıza 495 bin TL katkıda bulunmuş olduk. Her yıl yapılan su zammını 2021 yılında yapmayarak halkımıza katkı sağlamış olduklarını belirten Başkan Öz, Konuşmasında sayısal verileri de paylaşarak “Çan Belediyesi olarak halkımız ile gönülden gönüle köprüler kuruyor; sevgi inşa ediyoruz” dedi.

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