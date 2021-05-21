AK Parti'li Turan: Bunlar tek dişi kalmış canavar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu´nun İspanyol Milletvekili öncülüğünde kabul ettiği raporu eleştirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu; Bayramiç ilçesinde Asımın Nesli Gençlik Derneği´nin açılış törenine katıldı. Turan, dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Açılışta konuşan Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nun raporunu eleştirerek, şunları söyledi:
"Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol Milletvekili öncülüğünde kabul ettiği rapor baştan aşağı Türkiye'yi karalayan, itham eden, suiistimale açık ikiyüzlü bir rapor. Kaldı ki o raporu hazırlayan İspanyol Vekil daha geçen aylarda `Ülkü Ocakları terör örgütü olsun´ diye önerge veren adam. HDP'ye, PKK'ya sürekli güzellemeler yapan bir adam. Ama ne olursa olsun Asım'ın memleketinden, Akif'in ifadesiyle `tek dişi kalmış canavar´ dediğimiz bu adamlara; 'ne yaparsanız yapın, Türkiye egemenliğini kayıtsız, şartsız kullanacak, ekonomide, dış politikada, siyasette, yatırımda, her alanda dünyaya örnek olmaya devam edecek' diyoruz."DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2021-05-21 22:08:55
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