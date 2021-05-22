Çanakkale´de sokaklar boş kaldı

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de 17 günlük tam kapanmanın ardından uygulamaya konan kademeli normalleşmede ilk hafta sonu kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye´de 17 Mayıs itibariyle tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu Çanakkale´de kent merkezinde cadde ve sokaklar ile çarşı caddesi boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler, kısıtlama saatlerinde araç sürücülerinin izin belgesi olup, olmadığını denetledi. İzin belgesi olmayan bazı sürücüler hakkında tutanak tutuldu.

Cuma günü saat 21.00'den başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-05-22 11:18:14



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