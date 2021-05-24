Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 22 Mayıs Cumartesi günü saat 05.00'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.