Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde korona virüs (Covid19) hastalığıyla mücadele eden bir çift, 10 gün arayla hayatını kaybetti.

Ezine ilçesinde Devlet Hastanesi’nden emekli Ömer Faruk Yamalı (60), Covid19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün önce vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören ev hanımı eşi Hanife Yamalı da korona virüsten bugün hayatını kaybetti. Hanife Yamalı bugün özel kıyafetli belediye ekiplerince pandemi tedbirlerine uyularak Ezine İlçe Mezarlığına defnedildi.

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