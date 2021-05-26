Biga'da ev yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga'da ev yangını

İHA

Biga'da ev yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Macun´a ait iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denize düştü, polis kurtardı
YEREL HABERLER Denize düştü, polis kurtardı
Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
YEREL HABERLER Covid-19, 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Öğrenci gardırobu uyuşturucu serası oldu
YEREL HABERLER Öğrenci gardırobu uyuşturucu serası oldu
Çanakkale’de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
YEREL HABERLER Çanakkale’de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Bozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyor
YEREL HABERLER Bozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyor
Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 46 kaçak göçmen ...
CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı Bayram, sosyal medya üzerinden hemşehrisine hakaret etti AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, CHP’li Ayvacık Belediye Başkanının bir hemşehrisine sosyal medya üzerinden hakaret etmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER CHP’li Ayvacık Belediye Başkanı Bayram, sosyal medya ...
Çanakkale’de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de bomba arama köpeği ile silah ve mühimmat ...
Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı
YEREL HABERLER Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle ...
(Özel) 5 bin yıllık Troya Kenti’ne su taşınmasını sağlayan kemerin restorasyonu tamamlanmak üzere Çanakkale’deki binlerce yıllık su kemerinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER (Özel) 5 bin yıllık Troya Kenti’ne su taşınmasını ...