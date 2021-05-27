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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi

İHA

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından Karanlık Liman bölgesine çekildi.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden, Liberya bayraklı 185 metre boyundaki 'Kavkaz V' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nın Sarıçay mevkiinde geçişi sırasında makine arızası meydana geldi.
Arıza nedeniyle sürüklenen geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma9' ve Kurtarma13' römorkörleri sevk edildi.
İki römorkör tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk kuru yük gemisi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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