Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisi arızalandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan, 185 metrelik 'Kavkaz V' isimli boş kuru yük gemisi, römorkörlerle çekilerek, güvenli bölgeye demirlenmesi sağlandı.

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden, 185 metre uzunluğundaki 'Kavkaz V' isimli boş kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, saat 01.00 sıralarında, Sarıçay önlerinde makine arızası yaparak, sürüklenmeye başladı. Kaptan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) arızayı bildirdi ve yardım talep etti. Kısa süre sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-13' römorkörleriyle yedeklenerek, Karanlık Liman mevkisine çekildi ve saat 03.35'te demirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2021-05-27 10:04:46



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