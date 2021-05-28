13 SAAT SONRA AÇILDI
Çanakkaleİzmir karayolu, şasisi kırılan TIR'ın yol kenara alınmasının ardından ulaşıma açıldı. Yaklaşık 13 saattir yolda bekleyen araçların geçişine izin verlmeye başlandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-05-28 13:09:22
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