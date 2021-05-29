Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden saat 15.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu’nu da döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.