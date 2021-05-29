Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması´na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması´na ait 031 borda numaralı savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky', saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki `Dur Yolcu´ yazısının önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerin olduğu Rus savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-05-29 16:56:52



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