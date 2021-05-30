136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı

Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle demirledi. Ekipler gemi için harekete geçti.
Edinilen bligiye göre, 136 metre boyundaki Lider Halil isimli konteyner gemisi, Çanakkale’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti’nden Nazım Tur römorkörü ve KEGM9 botu gemiye yönlendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.