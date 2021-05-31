Rus askeri römorkörü ‘Sergey Balk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 09.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ adlı askeri römorkörü saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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