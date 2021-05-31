Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Rus Donanması´na ait `Sergey Balk´ isimli askeri römorkör, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Ege Denizi´nden Çanakkale Boğazı´na saat 10.00´da giriş yapan Rus Donanması´na ait askeri römorkör `Sergey Balk´, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri römorköre, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu´nu dönen 'Sergey Balk' isimli römorkör, Marmara Denizi´ne doğru yol aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-05-31 12:04:19



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