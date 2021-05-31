Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesine ilk kitap bağışı başsavcı ve kızından



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ADALET Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için başlatılan kitap bağış kampanyasına, Çanakkale'de ilk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile kızı Nisa Buğlem Karişit yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü' doğrultusunda gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyası bugün başladı. Kampanya, 16 Haziran tarihinde sona erecek. Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Çanakkale'de de Adalet Sarayı Mahkemeler Bloğu zemin katta stant kuruldu. Standa ilk bağışı kızı Nisa Buğlem ile 'Sevgi Umut Hikayeleri' ve 'Hz. Peygamber' isimli kitapla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit yaptı. Bağış sonrası, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e, 'Suç ve Ceza', kızı Nisa Buğlem Karişit'e ise 'Genç Werther'in Acıları' isimli kitap hediye edildi.

Kampanyanın Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü' doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Karişit, "Bizde bu kampanyaya Çanakkale'den destek veriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bağış kampanyasında Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar ile adliye personeli de hazır bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-05-31 12:28:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.