Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyü, artan korona virüs (Covid19) vak'aları sebebiyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz Paşaçayı köyünde görülen korona virüs vak'alarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak maksadıyla söz konusu yerleşim biriminde 01.06.2021 salı günü saat 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.