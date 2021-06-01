Çanakkale’de bin 333 ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza meydana geldi

Çanakkale’de geçtiğimiz yıl, bin 333 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında 150 bin 275 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Türkiye karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533’ü maddi hasarlı, 150 bin 275’i ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak belirtildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Çanakkale’de ise 2020 yılında bin 333 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan, trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 azaldı.

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