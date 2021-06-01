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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yaşındaki Yusuf, prostat benzeri ameliyatla sağlığına kavuştu

DHA

4 yaşındaki Yusuf, prostat benzeri ameliyatla sağlığına kavuştu


Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesinde irar yapma sorunu yaşayan 4 yaşındaki Yusuf E., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji  Polikliniği'nde idrar kanalı kapakçığı ön tanısıyla ameliyat edildi. Dünyada ender rastlanan prostat benzeri bir oluşumun idrar yolunu tıkadığı tespit edilen çocuk, sağlığına kavuştu.  
Yenice'de yaşayan ve idrar yapma problemi yaşayan Yusuf E., ailesi tarafından ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne getirildi. Doktorlar yapılan değerlendirmeler sonrası idrar kanalı kapakçığı ön tanısı ile kapalı ameliyat planladı. Ancak ameliyat esnasında yapılan incelemelerde, dünyada çok ender rastlanan prostat benzeri bir oluşum ile idrar yolunun tıkandığı tespit edilen çocuk, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak, erkek çocuklarda arka idrar yolu kapakçıklarının nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, "Prostat benzeri bir oluşumla idrar yolunun kapanması ise dünyada çok daha nadir görülmektedir. Ameliyat esnasında idrar yolunu tıkayan bu polip benzeri oluşum nedeniyle mesanenin bozulmaya başladığını gözlemledik. Bu oluşumu aynı erişkinlerdeki prostat ameliyatı gibi kapalı yöntemle tedavi ettik. Ancak çocuğun 4 yaşında olduğu düşünülürse, çok daha özenli ve dikkatli bir ameliyat oldu. Ameliyat çok başarılı geçti. Hatta ameliyatın hemen ardından yaptığımız kontrolde idrar hızının tam 3 kat arttığını saptadık. Çocuğumuz ilerde oluşabilecek çok ciddi idrar problemlerinden, hatta böbrek yetmezliğinden kurtuldu. Hastamızı taburcu ettik. Hastamızın sağlığı gayet iyi." dedi.
Bu ameliyat sonrası dünyada böyle bir durum var mı diye literatür araştırması yaptıklarını kaydeden Sancak, "Bu mesanenin çıkışında, idrar kanalının arkasında polit benzeri oluşumların çok nadir olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili hasta yakınlarının iznini aldık. Embriyolojiden, Patolojiden bir hocamızla yayın haline getirmeye başladık. Aynı zamanda bu vakayı literatüre kazandırmak istiyoruz. Başka kişiler için de ışık tutması için literatür bilgimizi paylaşacağız" ifadesini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN
2021-06-01 18:57:45

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