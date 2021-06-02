Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler



Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip Gökçeada ilçesinde, kılıç balığı avı yapan balıkçılar, boz yunusları su altı kamerasıyla kaydetti.

Gökçeada'da yaşayan zıpkınla balık avı milli sporcusu Selim Konya, kılıç balığı avı sırasında teknelerinin önünde yüzen boz yunusları su altı kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Boz yunusların ılık ve tropik sularda ve genellikle kıyıdan uzak derin denizlerde görüldüğünü

ifade eden Konya, "Kılıç balığı avındayken denk geldiğimiz bu canlıların adı 'boz yunus.' Zaman zaman bu yunus türlerine av sırasında denk geliyoruz. Onlar bizi gördüğüne, biz de onları gördüğümüze seviniyoruz. Çok sevimli ve oyun seven canlılar. Tekneyle beraber bir süre yolculuk yaptılar. Bunları su altında görüntüleme şansımız oldu. Geçen yıl yine boz yunuslara denk geldiğimde onlarla yüzme şansı buldum. Çok keyifliydi. Önümüzdeki günlerde bir daha denk gelirsek bu sefer onlarla beraber yüzmeyi düşünüyorum. Çok meraklılar. Cüsse olarak da çok büyükler. Oyun seviyorlar, cana yakınlar. Bu yunuslardan korkmanın bir anlamı yok. Çok zararsız canlılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK

2021-06-02 15:51:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.