‘Lapseki Devi’ kiraz hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Lapseki Devi’ kiraz hasadı başladı

İHA

‘Lapseki Devi’ kiraz hasadı başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve ‘Lapseki Devi’ olarak bilinen kirazın hasadı yapılıyor.
İç piyasada yoğun talep gören kiraz, aroması, iriliği ve tadı ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. İlçede meyve üreticiliği yapan Cihat Gündüz dört gözle beklenen hasat zamanının başladığını belirterek, “Lapseki devi çok iri ve çok lezzetli bir kiraz. Toprağımızın ve coğrafyamızın güzelliği bu. İstanbul'da kilosu 50 liraya kadar alıcı buluyor. Sezon başladı. Umutluyuz ve güzel gidiyor. Bundan sonra halk arasında pıs pıs denilen Napolyon kirazımız var. Coğrafi konum olarak çok iyi yerdeyiz” dedi.

1 tane kiraz 22 gram geliyor
Kirazların irilik bakımında göze hitap ettiğini de aktaran Gündüz, "Gösterişi çok güzel ve 40 kalibreye kadar büyüyor. 1 adet kiraz 22 grama kadar ağırlık oluşturuyor" diye konuştu.
22,16 mm çapa sahip olan 1 lira, kiraz ile yan yana geldiğinde oldukça ufak kaldığı gözlerden kaçmıyor. İşçiler gün boyunca sırıklara çıkarak ağaç üzerinden meyve topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Ayaz: Müsilaj, Karadeniz suyunun içinden 15 metre kalınlıkta Ege Denizi'ne doğru akıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayaz: Müsilaj, Karadeniz suyunun içinden 15 ...
Bigaspor kampına moral ziyareti
YEREL HABERLER Bigaspor kampına moral ziyareti
Çan Belediyesi’nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Çan Belediyesi’nden garaj ücretlerine yüzde 50 ...
Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Biga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Prof. Dr. Ayaz: “Marmara Denizi’ne akan atık sular müsilajı tetikliyor” Müsilaj, deniz canlılarını ve turizmi olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ayaz: “Marmara Denizi’ne akan atık sular ...
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
YEREL HABERLER Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay ...
Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
YEREL HABERLER Cami kubbesi 20 yıldır leyleklerin yuvası
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık ...
Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 11 gözaltı
Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler
YEREL HABERLER Kılıç balığı avında boz yunusları görüntülediler
Çanakkale'de kaçak kazıya 11 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak kazıya 11 gözaltı
Çeltikte damla sulama reformu
YEREL HABERLER Çeltikte damla sulama reformu
Boz yunus balıkları Gökçeada açıklarında görüldü Kılıç balığı avında boz yunus balıklarının oyunu tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER Boz yunus balıkları Gökçeada açıklarında ...
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
YEREL HABERLER Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti
4 yaşındaki Yusuf, prostat benzeri ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Yusuf, prostat benzeri ameliyatla ...
Başkan Erdoğan, Gözlükçüler ve Optisyenler Günü’nü unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, Gözlükçüler ve Optisyenler Günü’nü ...
Çanakkale’de bin 333 ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Çanakkale’de bin 333 ölümlü ve yaralanmalı trafik ...
Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı
Çanakkaleliler 1,5 ay sonra kordonda yürüdü
YEREL HABERLER Çanakkaleliler 1,5 ay sonra kordonda yürüdü
Çanakkale´de 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 1 köy, karantinaya alındı