Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de

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Mustafa SUİÇMEZCemhan ŞENFatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli program ve ziyaretler için geldiği Çanakkale'de Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Aktaş ve daire müdürleri tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a çiçek verildi. Bakan Selçuk ardından valilik şeref defterini imzaladı. Makama geçerek, Vali Aktaş'tan kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, Esenler Mahallesi'ndeki Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) Merkezi'nin açılış ve temel atma törenine katılmak üzere valilikten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-04 11:14:49



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