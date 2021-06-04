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Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor

DHA

Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor


Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı gerçekten çok çok büyük fedakarlık ve bu tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli program ve ziyaretler için geldiği Çanakkale'de Valiliği ziyaretinin ardından, Esenler Mahallesi'ndeki Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) Merkezi'nin açılışı ve ilçelerdeki okulların temel atma törenine katıldı. Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünivar, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Milli Eğitim Müdür Ferhat Yılmaz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.
'ÇANAKKALE, TOKYO, PARİS, NEW JERSEY, NEW YORK'LA YARIŞACAK'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bizim bu salgın dönemi süreci içerisinde uzaktan eğitimi fırsat eşitliğinin de ötesine taşıyarak bir fırsat adaleti kavramıyla hareket etmemizin bir nedeni var. Çünkü herkese eşit davrandığımızda herkesi aynı adaleti sağlamış olmuyoruz. O yüzden fırsat adaleti diyoruz. Ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak sağlamaya da gayret ediyoruz. Buradaki tüm yatırımlar aslında bugün için ümit verici, çünkü eğitimin temel ölçütleri arasından bakıldığında Çanakkale´nin eğitim haritası oldukça iyi bir yerde ve çok daha iyi bir yere gelecek. Çünkü Çanakkale kendisiyle ya da yakınındaki şehirlerle yarışmayacak. Çanakkale Tokyo ile Paris ile, New Jersey, New York ile yarışacak. Baktığımızda meselenin evrensel bir mesele olduğu, meselenin milli bir mesele olduğu, milli ve evrensel arasındaki dengeyi koruma meselesi olduğu daha çok net olarak karşımızda. Buradaki açılışı yapılacak olan atölyeyi çok önemsiyorum. Atölyeleri önemsiyorum. Çünkü atölyeler bir çocuğun yaşam becerisi üzerinden hayatı okuması, hayatın provasını yapması için çok özel yerler ve meslek bilincinin gelişebilmesi hangi becerilere sahip olduğunu kavraması, neleri yapabildiğinin, neleri yapamadığını anlaması bakımından çocuklar için müthiş bir laboratuvar. Ve atölyeler eğer on binlerce, yüz binlerce olursa ki Çanakkale´de de sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah çok daha büyük atılımlarla bu atölyelerin sayısını çok yukarı sayılara hep beraber çıkaracağız. Bu atölyelerin sayısı arttığında o zaman emin olun çocukların yüzü daha çok gülecek, daha çok gülümseyecekler. Hayat başarıları yükselecek. Hayattaki pratikleri yükselecek. Öğretmen arkadaşlar burada sertifikalar alacaklar. Buralarda dersler verecekler. Ve böylece sadece kağıt, kalem üzerinden bir öğretim çalışması yerine hayat pratiği üzerinden bir eğitim anlayışı doğru da evrilmiş olacağız" dedi.
'TARİHE MAL OLACAK ŞEKİLDE KARŞIMIZDA DURUYOR'
Eğitimle ilgili çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, "Bizim eğitimle ilgili yapmaya çalıştığımız her şey aslında bir vizyon çalışması. Çünkü bugün ilkokula, ortaokula başlayan çocuklar 2030, 2040´ların başına doğru iş hayatına atılacaklar. Ve bize diyecekler ki; hepimize soracaklar siz, bize nasıl bir geleceğe hazırladığınız. Geleceği okuyabildiniz mi. Bizim ihtiyacımız olan becerileri verebildiniz mi diye o gün bize soracaklar. Bizim o günlere, bugünlerden hazırlanmamız gerekiyor. Onların ihtiyaç duyacakları bütün becerileri kazandırmak için sadece bilmelerini değil, yapabilmelerini sağlamalıyız. Çocukların bir şey bilmesi elbette gerekli olabilir. Ama asıl olan yapabilmektir. Eğer yapabilirlerse o zaman karşılarına hangi problem çıkarsa çıksın uyum sağlama becerileri, uyum sağlama kabiliyetleri çok yüksek olacaktır. İşte atölyelerin bu getirdiği beceri seti bizim öğretmenlerle beraber yapmaya çalıştığımız bu görevin ne kadar yüksek bir görev olduğunu da gösteriyor. Ve bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı gerçekten çok çok büyük fedakarlık ve bu tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor. Çünkü yüz yılda belki olacak bir salgın faaliyetinin tam da ortasında imdada yetişmek halkın sorunlarına çare olmak, anne, babalara yalnız bırakmamak çok büyük ve ulvi bir vazife, bu vazifeyi meslektaşlarımla beraber elimizden geldiği kadar iyi şekilde yapmanın da sevinci, mutluluğu içerisindeyiz. İyi bir şekilde derken kastettiğim şey aslında uluslararası veriler, OECD, Google, UNESCO verileri, yani Türkiye uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, yaptığı canlı ders sayısı, EBA web sitesinin tüm dünyada eğitim bakanlıkları arasında birinci olması bunun gibi çok sayıda somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük başarı ortaya koyduklarını gösteriyor" diye konuştu.
'BİLİMSEL OLARAK TUTARLI OLMAYAN İFADELER KULLANMAMAK GEREK´
Eğitimle ilgili önlerinde bir telafi süreci olduğunu da aktaran Bakan Selçuk, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel sektörle, hepsi ama hepsi birlikte acaba bu önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde telafi sürecinde nasıl katkı sağlayabiliriz şeklinde bir soruya da destek oluyorlar. Belediyeler Birliğimizle yaptığımız toplantılarda Türkiye´deki tüm belediyelerin bu konuda yardıma açık olmuş olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bakanlıklarımızın tüm imkanlarını çocuklarımızın eğitimlerinin niteliğini yükseltmek konusunda açmalarında da ayrıca bir sevinç duyuyorum. Ben bunun Türkiye´nin birikimiyle yapılabilecek, halledilebilecek bir iş olduğunu, asla korkmamamız gerektiğini, asla kayıp nesil gibi çok iddialı ve gerçekten bilimsel olarak tutarlı olmayan ifadeler kullanmamak gerektiğini de düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Selçuk, Ezine-Geyikli ve Çan Terzialan ilk okullarının temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Bakan Selçuk daha sonra açılışını gerçekleştirdiği TBA Merkezi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-04 14:31:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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