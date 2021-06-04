Gelibolu önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen tekne rıhtıma çekildi

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Lara 19' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından çekildi.

İçerisinde biri bebek toplam 4 kişi bulunduğu öğrenilen 14 metre uzunluğundaki 'Lara 19' isimli tekne, saat 15.00 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisindekilerin telefonla yardım talep etmesi üzerine tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Gelibolu Tersane'sine çekilip, rıhtımına bağlandı. Arızalanan teknedeki 4 kişi tahliye edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-06-04 23:08:02



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