Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı

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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'KEGM9' hızlı tahlisiye botu ile rıhtıma yanaştırıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında saat 15.00 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içerisinde 1'i bebek toplam 4 kişinin olduğu 14 metre uzunluğundaki 'Lara 19' isimli teknenin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM9 hızlı tahlisiye botu yetişti. KEGM9 botu tarafından yedeklenen tekne, Gelibolu Tersane Rıhtımı'na çekildi. Tekne içerisinde bulunan 4 kişi güvenle tahliye edildi.

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