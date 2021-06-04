Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca lastik bot içerisinde Türk karasularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2021-06-04 23:44:53
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