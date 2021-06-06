1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin sökümüne başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağına ilk tabliye bloğu yarın geliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, tabliye blokların montajı ve kedi yollarının arasında geçişi sağlayan köprülerin sökülme işlemleri nedeniyle, boğaz tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Yarın ilk tabliye bloğunun, Lapseki (Asya) yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kuleye getirileceği bildirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı için ve işçilerin üzerinde yürüyebilmesi için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları başladı. Bu nedenle Çanakkale Boğazı, saat 10.15'te Kuzey'den Güney'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, akşam saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak. Öte yandan, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı ‘Asian HerculesIII’ isimli yüzer vinç de çalışmalarda yer alıyor. İlk tabliye bloğunun Haziran ayı içerisinde montajı yapılması planlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.



Ana halat montajı tamamlandı

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde iki hafta önce tamamlanan ana halat montajının ardından çalışmalar hız kazandı. 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına 144 kuzey ve 144 adet de güney tarafı olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekildi. Köprünün yan açıklıklarını Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekildi. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.



Dünyayı 4 kez dolaşmaya yetecek tel kullanıldı

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatları oluşturan çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek, toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanıldı.



Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı

İtme sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itmesürme çalışmalarına başlandı. Sol tabliyede 165,25 metre, sağ tabliyede ise 101,25 metrelik itmesürme işlemi gerçekleştirildi.



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.



Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.



18 Mart 2022’de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

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