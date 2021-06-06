1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin sökümüne başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağına ilk tabliye bloğu yarın geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin sökümüne başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağına ilk tabliye bloğu yarın geliyor

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin sökümüne başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağına ilk tabliye bloğu yarın geliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, tabliye blokların montajı ve kedi yollarının arasında geçişi sağlayan köprülerin sökülme işlemleri nedeniyle, boğaz tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Yarın ilk tabliye bloğunun, Lapseki (Asya) yakasında bulunan 318 metre uzunluğundaki kuleye getirileceği bildirildi.
1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatların montajı için ve işçilerin üzerinde yürüyebilmesi için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları başladı. Bu nedenle Çanakkale Boğazı, saat 10.15'te Kuzey'den Güney'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, akşam saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak. Öte yandan, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı ‘Asian HerculesIII’ isimli yüzer vinç de çalışmalarda yer alıyor. İlk tabliye bloğunun Haziran ayı içerisinde montajı yapılması planlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

Ana halat montajı tamamlandı
Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde iki hafta önce tamamlanan ana halat montajının ardından çalışmalar hız kazandı. 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına 144 kuzey ve 144 adet de güney tarafı olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekildi. Köprünün yan açıklıklarını Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekildi. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

Dünyayı 4 kez dolaşmaya yetecek tel kullanıldı
Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatları oluşturan çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek, toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanıldı.

Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlandı
İtme sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itmesürme çalışmalarına başlandı. Sol tabliyede 165,25 metre, sağ tabliyede ise 101,25 metrelik itmesürme işlemi gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak
Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

18 Mart 2022’de tamamlanacak
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine ...
Çanakkale'de balık satışlarında müsilaj ile düşüş; balıkhane bomboş
YEREL HABERLER Çanakkale'de balık satışlarında müsilaj ile düşüş; ...
Rus arşivinden Gelibolu tarihine ışık tutan yeni fotoğraflar
YEREL HABERLER Rus arşivinden Gelibolu tarihine ışık tutan yeni ...
İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi ’HMS Trent’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER İngiliz savaş gemisi ’HMS Trent’ Çanakkale ...
Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne rıhtıma yanaştırıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne rıhtıma ...
Gelibolu önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen tekne rıhtıma çekildi
YEREL HABERLER Gelibolu önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler ...
Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı ...
Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı ...
Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı ...
Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Atölyeleri önemsiyorum” “Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir. Ama asıl olan yapabilmektir” “Türkiye uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, canlı derslerin sayısı, EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması tüm dünyada. Bunun gibi birçok somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Atölyeleri ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale’de
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale’de
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale'de