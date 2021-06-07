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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de görevi başında şehit olan polis Türkmenoğlu için tören düzenlendi

İHA

Çanakkale’de görevi başında şehit olan polis Türkmenoğlu için tören düzenlendi

Çanakkale’de, sivil polis aracı ile ters yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine uğurlandı.
Olay dün akşam saat 23.45 sıralarında Çanakkale İzmir karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde, polis arkadaşını eve bıraktıktan sonra İzmir istikametine doğru 17 ACD 621 plakalı sivil polis aracı ile karayoluna çıkan Cihan Türkmenoğlu (47), ters istikametten gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) İdaresindeki 60 NU 575 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık da yaşamını yitirdi.
Şehit polis Türkmenoğlu için bugün saat 12.30’da Çanakkale Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, polis, asker, siyasi parti temsilcileri ve sevenlerinin yanı sıra Türkmenoğlu’nun eşi İlkay, kızı Rüya ve oğlu Hüseyin Ümit Türkmenoğlu katıldı.
Saygı duruşu ile başlayan tören, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın konuşmasıyla devam etti. Karaduman konuşmasında, “Dün akşam görev esnasında geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında yaralanan meslektaşımız polis memuru Cihan Türkmenoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bütün çabalara rağmen, kurtarılamayarak şehit olmuştur. Acımız çok büyük. Teşkilatımızın değerli bir üyesi olan meslektaşları ve arkadaşları tarafından çok sevilen polis memuruydu arkadaşımız. Bu yüzden törende bizi yalnız bırakmayan sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız kahraman şehidimiz, Çanakkale’nin huzur ve güvenliği için cansiperane şekilde çalışan bir arkadaşımızdı. Bizler için kutsal bir emanet olduğu geri de bıraktığı ailesine sabırlar diliyorum, onlar artık bize emanet. Bu büyük ailenin bir parçasıydı ve olmaya devam edecekler. Bu vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere; teşkilatımıza, milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından, şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu için dualar okundu. Okunan duaların ardından şehit Türkmenoğlu, arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına bindirildi. Şehit Türkmenoğlu'nun eşi İlkay, kızı Rüya ve oğlu Hüseyi'in Ümit'in güçlükle ayakta durabildi. Cenaze töreni, Türkmenoğlu’nun na’şının baba ocağı Balıkesir’in Edremit ilçesine uğurlanmasıyla son buldu.
Öte yandan, dün akşamki kazada hayatını kaybeden, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık’ın cenazesi de memleketi Bursa’ya defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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