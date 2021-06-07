Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)



KAZA ANI KAMERADA

Çanakkaleİzmir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun şehit olduğu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın da yaşamını yitirdiği kaza anı, mobese kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Türkmenoğlu yönetimindeki 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracının sol şeritten ilerlediği, Astsubay Başçavuş Işık'ın kullandığı 60 NU 575 plakalı otomobilin karşı yönden ve ters şeritten hızla geldiği, Türkmenoğlu'nun son anda sağ şeride doğru direksiyonu kırdığı ancak araçların çarpıştığı ve havaya doğru fırladığı anlar yer aldı. Çarpışmanın ardından Işık'ın kullandığı otomobilin alev aldığı görüldü.

Öte yandan kazanın ardından ambulansta kalp masajı yapılarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık'ın 2.60 promil alkollü olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-06-07 15:45:00



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