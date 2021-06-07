Geyikli’de sahil temizliği gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahil temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Geyikli’de çevre temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, jandarma teşkilatı, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yeni İskele sahilinden başlayarak plajın büyük bir çoğunluğunda geniş katılımla temizlik yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.