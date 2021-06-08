Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi

DHA

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botuyla çekildi.
Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında, saat 00.30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine ekipler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botu ile bölgeye gitti. Tekne, PİLOT-62 botu tarafından yedeklenerek, Mehmetçik Bot İstasyonu´na çekilip, rıhtımına bağlandı. Arızalanan teknedeki 3 kişi tahliye edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-06-08 13:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Boğazı´nda müsilaj yeniden artış gösterdi
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda müsilaj yeniden artış gösterdi
Ambulans ile taksinin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Ambulans ile taksinin çarpışma anı kamerada
Geyikli’de sahil temizliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Geyikli’de sahil temizliği gerçekleştirildi
Başkan Erdoğan, Milli Atlet Anıl Korkmaz’ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, Milli Atlet Anıl Korkmaz’ı tebrik ...
AK Parti’li Makas ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti’li Makas ziyaretlerine devam ediyor
Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Polis memurunun şehit olduğu kaza MOBESE kamerasına ...
Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru ...
Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören
YEREL HABERLER Çanakkale'de trafik kazasında şehit olan polis memuru ...
Çanakkale’de görevi başında şehit olan polis Türkmenoğlu için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de görevi başında şehit olan polis ...
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu ...
1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu getirildi
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye ...
Ata Demirer´den 'müsilaj' mesajı 
YEREL HABERLER Ata Demirer´den 'müsilaj' mesajı 
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 polis şehit, 1 astsubay hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 polis ...
Çanakkale’de ters şeride giren astsubay, görev başındaki polis memuruyla kafa kafaya çarpıştı Ters şeride giren astsubay, görev başındaki polise çarparak şehit etti Çanakkale’deki kazada görev başındaki bir polis memuru şehit olurken, bir astsubay da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale’de ters şeride giren astsubay, görev ...
1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine ...
1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin sökümüne başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ayağına ilk tabliye bloğu yarın geliyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kedi yolundaki köprülerin ...