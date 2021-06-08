Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kıyıya çekildi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botuyla çekildi.
Çanakkale Boğazı güney girişi açıklarında, saat 00.30 sıralarında içinde 3 kişinin bulunduğu, 14 metre uzunluğundaki 'Yavru Kurt 47' isimli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla durumu bildirip, yardım istemesi üzerine ekipler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait PİLOT-62 botu ile bölgeye gitti. Tekne, PİLOT-62 botu tarafından yedeklenerek, Mehmetçik Bot İstasyonu´na çekilip, rıhtımına bağlandı. Arızalanan teknedeki 3 kişi tahliye edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-06-08 13:48:07
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